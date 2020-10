Le responsable du site gabonais explique comment il a obtenu les rÃ©sultats fuitÃ©s du Bac Mauritanie 2020

Le responsable du site gabonais soupçonné d’avoir publié les résultats non officiels du Bac mauritanien 2020 a apporté des éclairages dans le document en anglais suivant sur ce scandale retentissant qui continue de défrayer la chronique et qui a contraint le ministère de l’Education mauritanienne à diligenter une enquête afin de situer les responsabilités. Voici ci-après une traduction de ce que révèle le document :



« Ils sont nombreux à s’interroger comment les résultats du bac Mauritanie 2020 ont été fuités et comment ont-ils été publiés sur un site étranger avant de l’être officiellement sur le site du ministère de l’éducation.



Une question à laquelle, il est pourtant facile de répondre : un fonctionnaire de la direction des examens m’avait vendu ces résultats contre 1000 USD soit 36 930 nouvelles ouguiyas.



Bien que je ne partage en aucun cas leurs informations personnelles, ils ont tout à fait accepté mon offre et j'ai donc obtenu les résultats sous la forme de deux bases de données "candidats" et "résultats" avec des explications précises sur les colonnes relatives aux noms et aux autres données.



La transaction a été conclue avec succès vers le 16 octobre 2020 à 00:00 TU, qui est l’horaire locale.



Je me suis mis sans attendre au travail pour mettre en ligne ces résultats sur mon site Web puis j’ai adressé des courriels et des messages aux personnes qui se sont inscrites à ma liste de diffusion pour les informer des résultats, dans les premières heures.



L’affluence était considérable sur le site pris d’assaut par les visiteurs.



Hélas, ce que nous devrions tous apprendre de ceci est: «Une fois un gouvernement corrompu, toujours un gouvernement corrompu».



Par La rédaction de Cridem, avec al-akhbar