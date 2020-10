Plus de 600.000 personnes en Mauritanie menacÃ©es de sous-alimentation

Sahara Médias - Le représentant du programme alimentaire mondial en Mauritanie, Nacer Ben Alack a déclaré que plus de 600.000 (609.180) feront face en Mauritanie à une sous-alimentation entre les mois de juillet et août 2021.



Dans un mot prononcé vendredi à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’alimentation a révélé des statistiques en cours destinés à évaluer le développement de la situation alimentaire sur le terrain consécutivement au covid-19.



L’évaluation qui sera faite en novembre, a dit le responsable onusien, permettra d’obtenir des indicateurs clairs pour les acteurs concernés et à orienter les interventions en accord avec le gouvernement.



Il a ajouté que face à la crise de la pandémie et en coordination avec le plan mis en place par le gouvernement mauritanien, le PAM a réagi à la sécheresse depuis août 2020 et a obtenu l’aide nécessaire pour 150.000 personnes supplémentaires grâce à l’appui constant des donateurs.



Le représentât du PAM en Mauritanie a réaffirmé que son institution poursuivra son aide au gouvernement mauritanien dans le cadre du programme de la protection sociale afin de réduire l’impact économique de la pandémie du coronavirus sur les ménages plus fragilisés à cause de la longue période de sécheresse.

















Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité