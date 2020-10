Le ministre du PÃ©trole visite la SociÃ©tÃ© Nationale Industrielle et MiniÃ¨re

AMI - Le ministre du Pétrole, de l'Energie et des Mines, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, a effectué vendredi une visite d'information à la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM).



Le ministre a écouté un exposé présenté par les responsables de la société sur le rôle majeur qu'elle joue dans le tissu de l'économie nationale, mettant en évidence les développements en cours au niveau de l'exportation et de l'exploitation du minerai, étant donné que la Mauritanie est le deuxième pays exportateur du minerai de fer en Afrique.



Ils ont également évoqué son chiffre d'affaires qui a dépassé 880 millions de dollars l'année dernière, ainsi que ses projets futurs visant à exporter plus de 18 millions de tonnes par an.



Le ministre a ensuite visité les ateliers de fabrication de roues et de wagons métalliques, l'usine de traitement du minerai de fer, les ateliers de moules de chariots en acier et l'usine de poutres en béton, où il a reçu des explications sur la nature des différentes composantes de la chaîne d'exportation du minerai de fer vers les marchés internationaux.



Le ministre a également présidé une réunion au centre de formation de la SNIM avec tous les cadres de l'entreprise, au cours de laquelle il a expliqué le but de sa visite, qui s’inscrit dans le cadre de l'examen des défis auxquels auxquels est confrontée la société en ce qui concerne l'augmentation de sa production au niveau mondial (1% de la production mondiale de fer).



M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh a souligné que les pouvoirs publics préparent un programme de réforme pour développer l'entreprise et activer ses retombées économiques et sociales.



Par la suite, la parole a été donné aux cadres qui ont appelé, dans leurs interventions, à renforcer l'expertise et les capacités pour permettre de relever un certain nombre de défis auxquels l'entreprise fait face depuis un certain temps.



Le ministre était accompagné du Wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Vall, du Hakem de la Moughataa, du maire de sa commune, du PDG de l'entreprise, M. Moktar Ould Djay, du vice-président du conseil régional et des représentants des autorités sécuritaires de la wilaya.













