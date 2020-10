Le ministre de lâ€™Ã‰quipement sâ€™enquiert de lâ€™Ã©tat des travaux de la route Aleg-Boutilimit

AMI - « Nous sommes venus nous enquérir sur le site, du déroulement des travaux de construction des tronçons Boutilimit-Ajoueïr et Ajoueïr-Aleg », a déclaré le ministre de l’Equipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou M’haïmid, au terme d’une visite qu’il a effectuée aux chantiers de la route Aleg-Boutilimit.



Il a ajouté que la reconstruction de cette route a pris du retard, à cause de difficultés pour la présence de bureaux internationaux de supervision, exigée par le bailleur de fonds.



« Maintenant, les autorisations nécessaires sont accordées et elles vont permettre l’arrivée des ingénieurs et le démarrage des travaux, d'autant plus que les engins et les équipements sont sur place ».



Le ministre a suivi des explications fournies par les sociétés chargées de la maitrise d’ouvrage sur l’état de déroulement des travaux. "Vous devez faire le travail avec la qualité requise et dans le respect des normes internationales ».



Au terme de sa visite sur le terrain, le ministre a présidé une réunion de concertation à Aleg au sujet des modalités de construction de la route Aleg-Maghta Lahjar, en présence des autorités et des élus de la wilaya.













