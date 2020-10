Tension sur les sites dâ€™orpaillage Ã  Bir Moghrein : des patrouilles militaires sur place

Sahara Médias - Des patrouilles de l’armée mauritanienne sont arrivées samedi soir dans les zones d’orpaillage dans les environs de la ville de Bir Moghrein, après que trois sahraouis aient grièvement blessé un orpailleur mauritanien lors d’une rixe.



Selon le correspondant de Sahara Medias, des éléments de l’armée mauritanienne ont pris position aux abords des sites de prospection.



Pendant ce temps on annonçait une amélioration de l’état de santé de l’orpailleur qui a été agressé par trois orpailleurs sahraouis, après avoir été évacué à Bir Moghrein.