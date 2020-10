Mauritanie : la fÃªte du Maouloud sera cÃ©lÃ©brÃ©e jeudi 29 octobre

Sahara Médias - La commission centrale pour l’observation du croissant lunaire a annoncé samedi soir avoir eu confirmation de l’observation du croissant lunaire du mois « RABI AL EWEL », cette nuit, de différentes sources.



Ainsi le dimanche, 18 octobre 2020, sera le 1er du mois de RABI AL EWEL. Dans son communiqué publié samedi soir, la commission a déclaré que la fête du Maouloud (naissance du prophète PSL) sera célébrée le jeudi 29 octobre 2020.