Le prÃ©sident de la CNDH Maitre Bouhoubeyni en tournÃ©e dans l'Est du pays

CNDH - Le Commissaire aux Droits de l’homme, le représentant du haut commissariat des nations unies et le Président de la CNDH conduisent une mission conjointe proche de la frontière avec le Mali.



Ils ont rencontré les autorités locales et la société civile à Néma, et participé a une opération de distribution par le commissariat aux droits de l’homme, à l’action humanitaire et aux relations avec la société civile de produits alimentaires aux profits des populations touchées par les inondations de Bassiknou.



Les deux responsables ont aussi assisté à un atelier organisé par le bureau du haut commissariat des Nations Unies à Bassiknou touchant à la prévention des conflits et les droits des femmes et des filles.