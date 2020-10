Eliminatoires de la CAN 2021 : Dahane Beida au sifflet de Burkina Faso vs Malawi

RIM Sport - Un quatuor arbitral mauritanien dirigé par Dahane Beida assisté de Hamedine Diba et M. Mahmoud avec comme arbitre de réserve Babacar Sarr, a été désigné par la CAF pour le match entre le Burkina Faso et le Malawi.



Cette opposition, comptant pour la 3ème journée des éliminatoires de la CAN 2021, est programmée le 12 novembre prochain à Ouagadougou. Ce quatuor était déjà pressenti en février dernier pour cette rencontre avant son report, en raison du Covid-19.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité