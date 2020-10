Enseignement : un nouveau manuel pour la gestion des Ã©coles en cours dâ€™Ã©laboration

Sahara Médias - Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la réforme organise depuis aujourd’hui un atelier destiné à mettre en place un manuel de gestion des écoles.



Cet atelier financé par la banque mondiale est destiné à élaborer un manuel simplifié qui détermine les missions et les responsabilités des membres des comités de gestion des écoles fondamentales, une approche basée sur la qualité des résultats.



Selon le ministre de l’éducation, de l’enseignement technique et de la réforme, Mohamed Malaïnine O. Eyih, l’approche traditionnelle dans la gestion n’est plus à mesure d’offrir un environnement scolaire attractif et sûr qui encourage les études et améliore les performances.



Pour le ministre la cogestion est aujourd’hui l’approche la plus réussie eu égard à ce qu’elle offre d’opportunités de coordination et de collaboration entre les responsables de l’école.



Le ministre a ajouté que l’amélioration de la gestion du système scolaire et la consolidation de la pratique de la bonne gouvernance constitue un défi majeur non moins important que les défis relatifs à l’accès universel à l’école et l’amélioration de la qualité de l’enseignement.



Selon le ministre la création de comité de gestion est une contribution effective à la décentralisation et une application pratique de l’approche participative qui mobilise l’ensemble des partenaires pour servir les intérêts de la structure scolaire ce qui a amené le ministère à lancer, depuis quelques mois, à lancer l’installation de ces comités.



L’ouverture de cet atelier s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l’éducation, le wali de Nouakchott ouest, le président de l’association des maires de Mauritanie, les représentants de la banque mondiale et l’organisation des nations unies pour l’enfance (UNICEF) et d’autres personnalités.









