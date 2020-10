Abdessalam: La part de la SNIM dans la production mondiale sera Ã©levÃ©e

Essahraa - Le ministre du Pétrole, de l’Énergie et des Mines, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, a visité, hier dimanche, 18 octobre courant, le centre de formation de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) à Zouerate.



La visite a permis au ministre de s’informer sur le fonctionnent des ateliers de formation dans les domaines de la mécanique, de l’électricité et d’entretien des wagons. M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh a, par la suite, présidé une réunion des cadres de la société, au cours de laquelle, il précisé que la production de la SNIM ne dépasse pas 1% de la production mondiale.



Le ministre a assuré que les pouvoirs publics ne ménageront aucun effort pour développer l’entreprise afin qu’elle puisse avoir un rendement économique et social.













