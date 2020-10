Tunisie : un dÃ©putÃ© justifie la dÃ©capitation de Samuel Paty, une enquÃªte ouverte

Le Parisien - Le député Rached Khiari a écrit sur sa page Facebook : « Toute atteinte au prophète Mahomet est le plus grand des crimes. Tous ceux qui le commettent doivent assumer ses retombées et répercussions ».



La police en Tunisie a ouvert une enquête après des propos d'un député indépendant qui a justifié la décapitation de l'enseignant français de Conflans en estimant qu'il fallait « assumer » les retombées de toute « atteinte au prophète ».



Vendredi, l'enseignant Samuel Paty, 47 ans, qui avait montré à ses élèves adolescents des caricatures du prophète de l'islam Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression, a été tué à la sortie de son collège près de Paris, une attaque qui a suscité émotion et effroi en France.



Le lendemain, Rached Khiari, député indépendant tunisien, élu sous la bannière du mouvement islamiste Karama, membre de la coalition gouvernementale, a estimé sur sa page Facebook que « toute atteinte au prophète Mahomet est le plus grand des crimes. Tous ceux qui le commettent, s'agissant d'un Etat ou d'un groupe d'individus, doivent assumer ses retombés et répercussions ».



Prêt à abandonner son immunité parlementaire



Ces propos ont été critiqués par certains internautes mais salués par d'autres. Ils ont également entraîné l'annulation de la diffusion d'une émission dans laquelle Rached Khiari intervenait sur une chaîne privée tunisienne. Le député s'est dit, lui, prêt à abandonner son immunité parlementaire.



Aucune enquête judiciaire n'a été ouverte pour le moment, mais le pôle judiciaire « a chargé une brigade spécialisée dans les affaires de terrorisme d'enquêter sur le contenu du post » sur Facebook, a déclaré lundi Mohsen Dali, substitut du procureur général au tribunal de première instance de Tunis.



Cette brigade devra ensuite transmettre les résultats de l'enquête préliminaire au parquet qui « prendra les mesures appropriées », a-t-il précisé.



Le message de tolérance du Premier ministre



Samedi, le Premier ministre tunisien Hichem Mechichi a exprimé à son homologue français Jean Castex les « condoléances » du peuple tunisien, lors d'une conversation téléphonique.



Par Le Parisien avec AFP













