Mauritanie: Ould Limam Chavi : Je suis revenu pour mon pays et ma famille

Moustapha Ould Limam Chavi, ancien opposant au régime de l'ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz a déclaré être revenu au bercail "pas pour la politique mais pour mon pays, ma famille et mes amis".



L'homme politique livrait une brève déclaration à la presse dimanche à son domicile à Nouakchott à l'occasion de son retour au pays après 10 ans d'exil. Moustapha Ould Limam Chavi est revenu en Mauritanie après la levée du mandat d'arrêt international qui avait été lancé contre lui par l'ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz.