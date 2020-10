Super D1 : Nouadhibou remporte le classique face Ã  Tevragh ZeÃ¯na

Rimsport - Le FC Nouadhibou a pris une sérieuse option pour le titre de champion de Mauritanie. Les Orange ont remporté , lundi 19 octobre 2020, le classico pour la seconde fois cette saison,en venant à bout de FC Tevragh Zeïna 2 buts à 1.



Après l’ouverture du score à la 41’ par le biais de Yassin El Wely, les Galactiques ont rétabli la parité à la 71’ sur penalty exécuté par Wedadi Kerdidi.Quatre minutes plus tard, Hamoy Tanjy, sur un joli caviar de Bekaye Wade double la misere.



Signalons que le FC Nouadhibou, à deux journées de la fin compte quatre points d’avance sur son dauphin. C’estun boulevard qui s’ouvre pour les nouadhibois.



Pour la 25ème journée, il y aura le choc des mastodontes opposant le FC Nouadhibou à l’ASAC Concorde. Le FC Tevragh Zeïna rencontrera FC Médine. Pour la 26 ème journée, le FC nouadhibou se mesurera à l’ASC Tidjikja. Tandis que les Galactiques se déplaceront à Zouérate pour croiser la Kedia.













