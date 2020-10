La coopÃ©ration allemande soutient les communes mauritaniennes dans la lutte contre COVID-19

MLK - La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH met en œuvre au nom du Ministère Fédérale de la Coopération Economique et le Développement (BMZ) les efforts du Gouvernement Allemand de lutte à l’échelle mondiale et en Mauritanie contre la pandémie du coronavirus.



La GIZ se déploie depuis déjà plusieurs années pour entre autres renforcer les capacités de ses différentes communes partenaires. C’est grâce à l’expérience acquise dans ce cadre, qu’elle a rapidement été capable de mettre en œuvre, en appui à ses partenaires, des mesures immédiates pour contenir la propagation du coronavirus.



Dans ce cadre et pour la deuxième fois consécutive, la GIZ distribue à ses collectivités territoriales partenaires dans les régions du Tagant et du Brakna ainsi qu'à la commune de Sebkha du matériel de protection indispensable à la lutte contre le coronavirus, comme les masques, les gants, les tenues de protection, les thermomètres infra-rouges de même que les liquides antiseptiques et les stations mobiles pour le lavage des mains.



Ces matériaux ont été remis à la Commune de Sebkha par la représentante de la Coopération allemande, et les représentants de la GIZ vendredi dernier lors d'une remise officielle. La Commune s'occupe ensuite de la distribution des articles aux postes de santé et aux hôpitaux.



Aussi, afin d'empêcher la propagation du virus, il est très important de sensibiliser la population sur les risques de contamination et les comportements à adopter (par exemple les mesures d’hygiène).



C'est ainsi que la GIZ et l’Association des Maires de Mauritanie (AMM) ont élaboré, dans le cadre d'une campagne d'informations, des supports de sensibilisation multimédia, qui ont fait l’objet d’une large diffusion à l’échelle nationale.

















