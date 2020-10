Collectif des retraitÃ©s de la SOMELEC : plaintes contre la CNSS pour non paiement de pensions

Collectif des retraités de la SOMELEC - Nous, collectif des retraités de la SOMELEC au 31/12/2019, portons plainte contre la CNSS pour non paiement de pensions de vieillesse.



En effet, nous sommes victimes de l’injustice de la CNSS pour refus de nous établir nos pensions de vieillesse. Sous le prétexte que la SOMELEC n’a pas versé les cotisations de retraite depuis plusieurs années. Cependant nos prédécesseurs perçoivent régulièrement leur pension.



Sommes victimes du conflit entre les deux institutions ? Dont on ne sait quand est ce sera résolu. Car la CNSS réclame à la SOMELEC plus 900.000.000 MRO. Nous demandons à la CNSS de nous rétablir dans nos droits dans les meilleurs délais afin de soulager nos souffrances.



NB : Toute la procédure pour établir une pension a été faite par la DRH de la SOMELEC conformément à l’engagement stipulé dans la lettre de rupture du contrat de travail (la DRH service gestion courante du personnel vous assistera dans la constitution et le dépôt votre dossier de demande de pension ou allocation de vieillesse auprès de la CNSS).



Dans l’attente d’une suite favorable a notre plainte veuillez agréer Monsieur l expression de notre haute considération.



PJ : Listes des retraites



LE COLLECTIF



LISTE DES RETRAITES AU 31/12/2019



1- MATRICULE N 0373 KABER O/ SEDOUMOU



2- 583 SALL SIDI DEMBA



3- 0604 BA FATIMATA



4- 0858 NIANG OUMAR



5- 0904 NIASS ALIOUNE



6- 1021 DIA AMADOU MOCTAR



7-1033 YEMEHLOU O/TALEB



8- 1141 MOH YAHYA / HAMOUD



9- 1169 SARR HAMIDOU



10- 1181 FALL MOH YERO



11- 1196 SALEM O/ BOUBOUT



12- 1198 AHMED O/ EHMEYADA



13-1788 SALIMA O/ CHEIKH



14- 1831 WEDAD O/ MOH LEHBIB



15-1969 SID I AHMED O/ LEBAD



16- 1396 AHMED O GUENAYA













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité