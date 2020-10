Le prÃ©sident Ghazouani va visiter la SNIM le 2 novembre prochain

Sahara Médias - Le correspondant de Sahara Medias au Tiris Zemour a rapporté que le président mauritanien Mohamed O. Cheikh Ghazouani se rendra à Zouerate lundi 2 novembre prochain, dans le cadre d’une visite réservée à la société nationale industrielle et minière (SNIM).



Citant des sources semi-officielles, notre correspondant révèle que le président Ghazouani visitera l’ensemble des installations de la société, sera édifié sur les problèmes et les défis auxquels est confrontée la société.



Pour préparer cette visite, le ministre du pétrole, de l’énergie et des mines, Abdessalam O. Mohamed Saleh a effectué un séjour à la société ces derniers jours.



Il s’agit de la première visite effectuée par le président de la république à la société depuis son élection en juin de l’année dernière.



Cette visite intervient, quelques mois après la publication d’un rapport d’une commission parlementaire, qui fait état de vastes opérations de gabegies et de disfonctionnements administratifs dans la gestion de la société, lors du pouvoir de l’ancien président Mohamed O. Abdel Aziz.



La commission d’enquête parlementaire avait révélé dans son rapport que la société était gérée depuis la présidence de la république lors de la dernière décennie.



Cette visite était prévue jeudi 29 octobre, mais a été reportée au lundi 02 novembre à cause de la fête du Maouloud.









