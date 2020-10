Le chef de l'opposition visite les victimes des dÃ©molitions de la zone dite

Essahraa - Le Chef de file de l’opposition démocratique Brahim Ould Bekaye a rendu visite, le mardi 20 octobre courant, aux victimes des opérations de démolition entreprises par le ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire au niveau de la zone dite «Poche 10».



Le leader politique a entendu les plaintes et complaintes des familles dont les habitats élevés sur ce site non viabilisé ont été détruits, promettant de soulever le problème aux autorités concernées afin de trouver des solutions appropriées et acceptables qui lèvent l’injustice subie et règlent le statut juridique des personnes concernées.



Ould Bekaye s’est dit également surpris, par le recours du ministère de l’habitat à ces démolitions avant d’épuiser les solutions alternatives, tout en prenant en considération les intérêts d’un nombre de citoyens aussi élevé !



