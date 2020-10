Tivirit: 26 manifestants arrÃªtÃ©s lors de la manifestation contre la dÃ©charge des ordures

Tawary - Le nombre de personnes arrêtées dans le cadre de la manifestation contre le transfert de leur village en dépôt d’ordure a atteignit 26, selon un cadre de la localité rapporte le site legwareb.



Il a précisé que les habitants avaient tenu une manifestation pacifique pour dénoncer le déversement des ordures venues de partout dans leur village et à ses abords. Les ordures polluent l’air et exposent la vie des vieilles personnes, a-t-il précisé.



Il a condamné les arrestations orchestrées dans la nuit par des forces de l’ordre et de sécurité. « Des personnes ont été cueillies de l'intérieur de leurs maisons en pleine nuit », conclut-il.



Un groupe d’habitants de la localité de Tivirit, relevant de Waad-Naga (Trarza) avaient tenu, hier, dimanche, une manifestation pour dire non à la pollution de leur village par des tonnes d’ordures de toutes sortes.



En plus, disent-ils, la poubelle incinérée pollue l'air qui provoque des troubles respiratoires pour les personnes âgées et celles qui souffrent de maladies chroniques.



Photo: crédit legwareb.info









