Izidbih rencontre Ghazouani avec l'aval de Ould Abdel Aziz, affirment les partisans de l'ex-prÃ©sident

Al-akhbar - Le président Mohamed Ould Ghazouani a reçu mardi 20 octobre courant, au palais présidentiel, l'ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Isselkou Ould Ahmed Izidbih.



Une rencontre qui a été coordonnée avec l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, affirment les partisans de l’ex Chef de l’Etat, lequel aurait tenu à son domicile, la veille dans la soirée, un tête-à-tête avec Ould Izidbih s’inscrivant dans ce cadre.



La rencontre intervient au menu de négociations visant à clore le dossier de la commission d’enquête parlementaire, en vertu duquel, l’ancien président avait été régulièrement convoqué par la police chargée des crimes économiques et financiers, font savoir les sympathisants de Ould Abdel Aziz.



L’ex Chef de l’Etat qualifie les instructions dont il fait l’objet de ciblage politique pour attenter à sa réputation, refusant du coup de répondre aux questions des limiers du pôle anti-corruption, au cours de toutes les audiences organisées à la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) ces derniers mois.



Ould Abdel Aziz et son collectif de défense demeurent attachés à l’article 93 de la Constitution, selon lequel, l’audience de tout ex Chef d’Etat relève de la compétence exclusive de la Haute Cour de justice et à condition de porter sur la haute trahison.



Ould Izidbih avait démissionné de son poste d'ambassadeur de Mauritanie à Rome, en Italie, en protestation à ce qu’il a appelé, l’évocation de son nom dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire de l'île Tidra.



Il est apparu quelques jours après au devant des partisans de Ould Abdel Aziz, enchainant les communiqués le soutenant après sa convocation par le pôle anti-corruption.



