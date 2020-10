PrÃ©sidentielle en GuinÃ©e : l'UA et la CÃ©dÃ©ao

France24 - Les grandes organisations africaines jugent que l'élection présidentielle de dimanche en Guinée s'est déroulée de manière "régulière".



L'Union africaine et la Cédéao affirment être satisfaites du processus électoral. Le principal parti d'opposition, l'Union des forces démocratiques (UFDG), a dénoncé une "fraude à grande échelle". Le pays attend toujours l'annonce des résultats officiels.