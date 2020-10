Mauritanie : visite de Thomas Silberhorn, Secrétaire d’Etat Parlementaire au ministère allemand de la Défense

Initiatives News - Depuis 2018, M. Thomas Silberhorn est Secrétaire d’Etat parlementaire auprès du Ministère fédérale allemand de la Défense.



Il sera reçu ce mercredi 21 octobre 2020 par le Président de la République, Son Excellence, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani et par le Ministre de la Défense Nationale, M. Hanena Ould Sidi. Sa visite en Mauritanie rentre dans le cadre d’une tournée au Sahel sur la demande de la Chancelière allemande Mme Dr. Angela Merkel.



Pour sa première visite en Mauritanie, il est accompagné par M. Dr. Gordon Kricke, l’Envoyé spécial pour le Sahel, qui effectue sa deuxième mission en Mauritanie après sa participation au sixième Sommet des chefs d’Etat du G5 Sahel.



En 2015, Dr.Ralf Brauksiepe, le Secrétaire chargé des affaires parlementaires au ministère allemand de la défense s’était rendu en Mauritanie juste après la fondation du G5 Sahel alors que le pays assurait la présidence du groupe régionale.



M. Thomas Silberhorn et sa délégation étaient accueillis par Mme Dr. Gabriela Linda Guellil, l’Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en Mauritanie et du Lieutenant- Colonel Dr. Klaus Brust, l’attaché militaire basé à Rabat et du Général Mohamed Vall Ould M’ayif, le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale.



Cette visite est la troisième étape d’une tournée qui a duré trois jours dans la région du Sahel et a été marquée par des entretiens de hauts niveaux à Bamako et à Ouagadougou.



Les visites officielles :



M. Thomas Silberhorn a visité le nouveau siège du G5 Sahel où il a eu un entretien avec le Général de Brigade Mohamed Znagui, Expert de défense et Sécurité du G5 Sahel. A travers le projet Alliance Sahel, le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) a mandaté en 2019, à la GIZ l’exécution d’ un programme qui couvre plusieurs secteurs notamment le développement, l’emploi des jeunes, la bonne gouvernance, la décentralisation et sécurité. Ce programme est doté d’un budget de huit millions d’euros sur quatre ans.



M. Thomas Silberhorn a été reçu également par le Chef d’Etat-major des armées, Général de Division, Mohamed Bemba Meguet.



Leurs entretiens ont porté sur la coopération militaire entre les deux pays. Par la suite, il a été reçu par le Directeur du Collège de Défense du G5 Sahel, le Général de Brigade Brahim Vall Cheibany.



On rappelle que l’équipement de base du Collège de Défense a été financé par la République fédérale d’Allemagne dans le cadre des relations bilatérales avec la Mauritanie. En effet, exécuté par la GIZ, le Projet d’appui au Collège de Défense a débuté fin 2017. Pour une durée de 18 mois, il a bénéficié d’une enveloppe de 1.6 millions d’Euros exclusivement destinée à l’équipement. Cet appui traduit également l’engagement continuel de l’Allemagne au niveau de la coopération européenne.



Enfin, la République fédérale d’Allemagne reconnait le rôle que joue la Mauritanie dans le maintien de la sécurité dans la région.



Service de presse



Ambassade d’Allemagne Mauritanie,



21.10.2020

















Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité