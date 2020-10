SÃ©nÃ©gal : Les tidjanes omariens annulent la cÃ©lÃ©bration du Gamou et des ziarras

L'Opinion - La célébration officielle du Gamou ou Aïd al Maoulid ainsi que les ziarras, manifestations annuelles de la tariqa, a été annulé à cause de la situation épidémiologique dû à la Covid-19.



Sénégal : Les tidjanes omariens annulent la célébration du Gamou et des ziarras Au cours d’une conférence de presse, M. Amadou Tidiane Hane, un des vice-présidents de l’association «Ahbab Cheikh Oumar» et président de la commission Communication, a invité, mardi 20 octobre, les fidèles à célébrer la naissance du Prophète de l’Islam chez eux.



«Afin de respecter les mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires, la célébration du Gamou 2020 ne pourra pas se tenir comme à l’accoutumée au sein de la mosquée omarienne », a-t-il souligné.



Il a annoncé, par la même occasion, l'annulation des Ziarras annuelles de Dakar et de Louga, prévues habituellement en janvier.



La grande famille Sy des tidjanes du Sénégal avait également décidé, récemment, de renoncer, cette année à la célébration en grande pompe du Gamou et qui rassemble habituellement des milliers de fidèles à Tivaouane, fief de la tariqa.



«Tivaoune ne va pas organiser le Gamou cette année» à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, avait annoncé Serigne Babacar Sy Abdou, membre de la famille Sy, soulignant que le Khalife général des tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour a pris cette décision sur la base des conseils des médecins et des recommandations de l'islam en cas de pandémie.



La Tariqa omaria est l'une des plus grandes confréries au Sénégal, berceau d'un Islam soufi aux diverses confluences et aux liens communs ancestraux avec les écoles soufies du Maroc, qui ont rayonné sur l'ensemble du continent des siècles durant.



La famille des Tijanes Omariens compte de nombreux disciples au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Nigeria, en Mauritanie, en Guinée et en Gambie.



Rédigé par S.M













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité