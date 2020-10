Le gouvernement dÃ©cide de rÃ©viser ses relations avec la SNAAT

Sahara Médias - Le conseil des ministres de ce mercredi a approuvé un projet de loi permettant au gouvernement de réviser ses relations avec la société nationale des aménagements agricoles et des travaux, pour la période 2019-2021.



Selon le communiqué du conseil des ministres cette révision va permettre l’introduction de certaines améliorations sur le programme.



Les modifications proposées portent sur la durée du contrat programme, l’actualisation de certains prix unitaires, la clarification de la définition de certaines rubriques, la prise en compte de nouvelles rubriques, la suppression du seuil minimum de rémunération pour faciliter l’augmentation du volume d’intervention en cas de besoin.



Elles prévoient encore une définition plus précise des dispositions pratiques à mettre en œuvre pour assurer la couverture budgétaire du devis programme annuel et les responsabilités en la matière des départements ministériels concernés.



La SNAAT avait été créée par les autorités mauritaniennes pour appliquer les politiques nationales dans les domaines de l’agriculture et de la sécurité alimentaire à travers l’exécution des travaux et les services liés à l’aménagement agricole.



Elle est présente partout dans le pays dans le domaine des aménagements agricoles, la construction et la réhabilitation des barrages et le désenclavement.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité