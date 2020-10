Transfert du site dâ€™enterrement des ordures vers Tiverit, rÃ©action du porte-parole du Gouvernement

Lundi 19 Octobre, 16 personnes ont été interpellées par la police mauritanienne. Ces arrestations ont eu lieu après une manifestation contre une décharge, à Tivirit, situé à 25 km à l'Est de Nouakchott, la capitale mauritanienne.



Ce mercredi, les autorités mauritaniennes ont réagi à cette situation, par la voix du Porte-parole du Gouvernement, Sidi Ould SALEM, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l’information et de la communication.



M. SALEM, répondant à une question relative à la volonté du gouvernement de déplacer le site d’enfouissement des ordures vers Tiverit, a précisé qu’une solution sera trouvée pour ce problème épineux qui nécessite une étude approfondie.



