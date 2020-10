Adviser entre dans le catalogue de Vuelta Music

RMI-Info - Nous venons d’apprendre par le biais d’Ousmane Dgrio une très bonne nouvelle pour Adviser. Quelques mois après la signature de son contrat en distribution avec Believe, le numéro 1 du Rap mauritanien est entré dans le catalogue de Vuelta Music.



Comme indiqué sur leur site internet : « Vuelta Music est une agence d’artistes indépendante basée entre la France et la Colombie, développant un roster de talents dans les musiques urbaines , et musiques du monde. » Avec son expertise déjà acquise sur le terrain, la structure est la bienvenue pour propulser davantage la carrière de la star mauritanienne en terme de visibilité.



À quelques jours de la sortie du single « Fof Ko Vibes » (le 30 octobre 2020) et à quelques mois de son concert tant attendu au Grand Théâtre de Dakar (le 16 janvier 2021), l’interprète du tube « Doftam Maayo », en featuring avec Salif Tassor, ne cesse de faire la UNE. Au delà de ces deux actualités, l’auteur des albums « Al Hamdoulilallah », « Ina Wona » et de la mixtape « Thiagal Succès » est en préparation de son troisième album prévu en 2021.



Adviser sur Vuelta Music : https://cutt.ly/EgxFDGz



Tout savoir sur Vuelta Music : https://cutt.ly/qgxFHM1



RIMe Croisée avec Adviser : https://cutt.ly/igxFLS1



Youssouf Shady









