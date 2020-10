Hommage et adieu au professeur Haouba,

Jeudi 22 Octobre, les professeurs de l’Université Nouakchott Al-Asriya ont organisé une cérémonie d’adieu et d’hommage, à l’un des leurs, le professeur Ahmedou Ould HAOUBA, « une épine dorsale de l’Enseignement supérieur » en Mauritanie, à l’Institut Universitaire Professionnel (IUP).



Plusieurs professeurs de l’Enseignement supérieur et des compagnons de la première heure et des périodes de vaches maigres, se sont succédés sur la scène pour apporter leurs témoignages sur le professeur Ahmedou Ould HAOUBA qui vient d’achever son deuxième mandat à la présidence de l’Université Nouakchott Al-Asriya.



Aux hommages et témoignages, sont venus s’ajouter des cadeaux offerts au professeur HAOUBA, composés d’un exemplaire du Livre du Saint-Coran, d’une œuvre d’art et d’un boubou (dara'a).



Les et les autres ont salué cette pointure scientifique et académique de haut niveau qui a été le premier doyen de la Faculté des Sciences et Techniques, avant de devenir président de l’Université Nouakchott Al-Asriya, un parcours empreint de sérieux et d’honnêteté, comme l’ont témoigné ses collègues professeurs, issus de toutes les facultés.



Assane Soumaré, professeur universitaire, à la retraite, l’un d’entre eux, a connu Ahmedou Ould HAOUBA, il y’a 40 ans, à Paris, dans la capitale française, alors qu’ils étaient venus poursuivre leurs études supérieures. De lui, il retient son humanisme, sa fidélité en amitié et sa modestie.



« IL a été une épine dorsale de la construction de l’enseignement supérieur en Mauritanie. Il s’est investi principalement dans l’enseignement supérieur. [….] Le professeur Haouba représente la Mauritanie plurielle. Il est de mère wolof et de père beidhane. C’est une synthèse naturelle mais aussi une synthèse dans la pratique de sa vie », a ajouté Soumaré.



Dans ses mots en réaction aux différents témoignages, l’ancien président de l’Université Nouakchott Al-Asriya s’est dit « excessivement touché et largement ému », les remerciant « d’avoir eu confiance » en lui et de « l’accompagner dans les moments assez difficiles, où l’Enseignement supérieur connaissait un certain nombre de problèmes ».



« Il y’a eu des haut et des bas. On est parti de très loin. Les conditions n’étaient pas les meilleures. Ce qui reste est encore grand. J’ai eu parfois à ne pas être à la hauteur, nul n’est parfait, il y’avait des difficultés qui n’étaient pas évidentes à surmonter. Je voudrai vous dire 1000 mercis. Merci de m’avoir supporté toutes ces années », a déclaré, devant ses désormais ex-collègues, le professeur Ahmedou Ould Haouba.



Lors de cette cérémonie, les jalons qu’il a posés pour réformer et développer l’enseignement supérieur en Mauritanie ont été largement soulignés.



Par LDJ, pour Cridem - www.cridem.org ----







