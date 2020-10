Cheybany Fall sâ€™en est allÃ©

RIM Sport - La grande famille mauritanienne des arts martiaux est en deuil. Senseï Cheybany Fall, Ceinture noire 6 e dan, est décédé, ce 21 octobre 2020, à 82 ans, à Nouakchott.



Grand budoka, sensei Fall était classé parmi les précurseurs du karaté en Mauritanie. Pionnier du karaté mauritanien, c’est lui qui porta sur les fonts baptismaux le premier dojo national, en 1970. Instructeur et pédagogue hors pairs, il a formé une génération de karatékas alertes et aguerris.



Cheybany Fall vivait, respirait, pensait Karaté et Arts Martiaux en général, son intelligence, sa maîtrise technique ont fait de lui une référence nationale et régionale qui a su faire évoluer, sans le dévoyer, le karaté.



Senseï Fall était avant tout un homme d’une droiture irréprochable, d’une éthique sans faille, d’un humanisme peu commun avec une sensibilité à fleur de peau. Grande figure du karaté mauritanien, il était plus qu’un champion, un maître charismatique dont l’œuvre est éternelle.



A l'annonce de sa mort, le président de la fédération mauritanienne de Karaté Ahmed Telmidi a salué la mémoire du défunt qui a déployé des ''efforts inlassables pour porter haut le karaté mauritanien''. Un concert d'hommage lui a été également rendu aussi bien par les pratiquants que les acteurs de la discipline.



Sa mort laisse un vide dans le monde des arts martiaux.



En cette douloureuse occasion, RimSport.net présente ses condoléances les plus sincèrement affligées à la famille du défunt, et au monde sportif. Nous prions Allah d’agréer le défunt en Son saint et vaste Paradis et d’aider tous ceux qui l’ont aimé et l’aiment encore, à trouver la force nécessaire de supporter cette épreuve. Inna lilahi wa inna ileyhi raji’oune.









