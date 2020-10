Mauritanie: le gouvernement prend en question la décharge de Tiviritt

Senalioune - Le porte-parole du gouvernement, Sidi Ould Salem, a déclaré que la question de la décharge de Tiviritt à l’Est de la capitale Nouakchott est épineuse.



Commentant après la réunion hebdomadaire du conseil des ministres, Ould Salem a ajouté que “le gouvernement a exprimé son espoir de trouver une solution à ce problème. Tout le monde est conscient que la gestion des déchets n’est pas une question simple, mais qu’elle doit plutôt être enterrée ou incinérée et qu’elle ne peut pas rester à la surface de la terre”.



Le cas nécessite du temps et une étude sous plusieurs aspects, a-t-il ajouté, soulignant que cette décharge est sous la tutelle du ministère de l’Intérieur en termes de gestion.



Il y a quelques jours, de jeunes riverains de la région de Tiviritt (25 km à l’Est de la capitale Nouakchott) ont organisé plusieurs manifestations, au cours desquelles ils ont exigé le retrait de la décharge de leur quartier, et plusieurs militants ont été arrêtés en raison des manifestations.



Le dépotoir de déchet de Tiviritt est le plus grand du pays, et depuis des années, les habitants ont exigé que le gouvernement déplace la décharge, notant que les déchets ont laissé de nombreuses maladies dans leur région.



Par Moustapha Sidiya













