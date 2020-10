HAPA : Les nouveaux membres Sy Mamadou et Cheikh Abdallahi Dieng prÃªtent serment [Photoreportage]

AMI - Deux nouveaux membres de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA) ont prêté serment, jeudi, devant le président de la chambre de commerce à la cour suprême, le juge Hmeyda Ould Elemine.



Il s’agit de MM. Sy Mamadou et Cheikh Abdallahi Dieng.



En début de la séance, le président de la chambre a invité les journalistes à se mettre débout, la main levée, et de lire le serment suivant :



''Je jure par Allah, le Tout Puissant, de m'acquitter de ma mission avec sérieux et dévouement et de la mener avec impartialité et honnêteté, dans le respect de la constitution et des lois de la République Islamique de Mauritanie, et de préserver la confidentialité des délibérations même après avoir quitté mes fonctions.''



Après le serment, le président de la chambre a déclaré l’installation des deux membres dans leurs nouvelles fonctions à Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel.



Le parquet a été représenté dans la séance par le juge Ahmed Ould Isselmou, vice-procureur général près la cour suprême, en en présence du Mme Jilit Mint Sidi, greffière à la chambre de commerce, secrétaire de séance.



