Le PrÃ©sident de la RÃ©publique reÃ§oit le bÃ¢tonnier et les membres de lâ€™ordre national des avocats

AMI - Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu, jeudi en audience au palais présidentiel, le bâtonnier et les membres du conseil de l’ordre national des avocats.



A leur sortie d’audience, le bâtonnier, maitre Brahim Ould Ebetti a déclaré à l’AMI, qu’ils ont félicité le Président de la République pour l’audience qui leur a été accordée.



Il a ajouté qu’ils ont rendu hommage aux efforts qui ont été déployés pour l’élaboration et la publication de la loi portant organisation de l’ordre national des avocats qui constitue une avancée remarquable dans l’exercice de la profession. Nous avons aussi évoqué l’indépendance de la justice, soulignant l’attention que le Président de la République accorde à l’indépendance de la justice et au renforcement de ses capacités.



Maitre Brahim Ould Ebetti a souhaité une conjugaison des efforts du le barreau et du ministère de la justice pour assainir la justice qui est un élément fondamental pour un État de droit, un État des institutions et pour tout développement socio-économique.



"Notre opinion converge avec celle du Président de la République pour rehausser le prestige et la place que la Mauritanie doit occuper dans le monde" a conclu le bâtonnier.



L’audience s’est déroulée en présence du Ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Ould Boyé, M. Ahmed Ould Bah, conseiller à la Présidence de la République et maitre Mohamed Mahmoud Ould Lemat, chargé de mission à la Présidence de la République.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité