Le prÃ©sident du patronat salue le retour au pays des hommes dâ€™affaires qui Ã©taient en exil

Sahara Médias - Le président de l’union nationale du patronat mauritanien, Zein El Abidine O. Cheikh Ahmed a salué le retour des hommes d’affaires qui s’étaient exilés à l’étranger pour leur opposition au régime de l’ancien président Mohamed O. Abdel Aziz.



Dans un point de presse tenu jeudi, O. Cheikh Ahmed a dit que ce retour est important pour l’économie du pays et le marché mauritanien qui est ouvert. Le président du patronat répondait à une question posée à propos au retour des hommes d’affaires Mohamed O. Bouamatou et Moustapha O. Limam Chaavi.



Cette conférence de presse était destinée à commenter les résultats de la réunion annuelle du bureau national de l’union des hommes d’affaires au cours de laquelle a été fait le bilan de l’année.



A propos de ce bilan, O. Cheikh Ahmed a dit qu’ils ont été les partenaires du gouvernement dans la lutte contre le covid-19, en contribuant notamment à l’accueil des citoyens revenus de l’étranger et leur prise en charge pendant leur mise en quarantaine en étroite collaboration avec le gouvernement.



Le président du patronat a nié l’existence d’un enrichissement rapide parmi les hommes d’affaires, une question qui lui a été posée lors de ce point de presse.



Il a affirmé que tous les membres de l’institution gèrent des affaires claires et ont fait fortune de façon légale.









