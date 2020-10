Libye: les parties s'accordent sur un Â«cessez-le-feu permanentÂ» (ONU)

RFI Afrique - Les parties en conflit en Libye ont signé vendredi un cessez-le-feu national et permanent, retransmis en direct sur internet, après cinq jours de discussions à Genève organisées sous l'égide de l'ONU.



«Les parties libyennes sont parvenues à un accord de cessez-le-feu permanent dans toute la Libye. Cet accomplissement représente un tournant important vers la paix et la stabilité en Libye», a indiqué la Mission d'appui de l'ONU en Libye (Manul).