Atar : Manifestation de protestation exigeant la fourniture dâ€™eau et dâ€™Ã©lectricitÃ© (video)

Adrar Info - Les habitants de la ville d’Atar capitale de la Wilaya de l’Adrar ont organisé une manifestation au cours de laquelle ils ont demandé aux autorités administratives de leur fournir de l’eau et de l’électricité.



Les manifestants ont déclaré que les coupures d’eau et d’électricité remontent à près d’un an, ajoutant qu’ils ont manifesté en permanence pour exiger une solution à cette crise, sans trouver de réponse auprès des autorités concernées.



Les manifestants ont ajouté que cette crise touche le simple citoyen depuis près d’un an, en plus des commerçants dont les marchandises ont été avariées par manque d’eau et d’électricité.



La police est intervenue pour disperser les manifestants, qui se sont rassemblés devant les bâtiments de la Wilaya.



Source : https://alakhbar.info/?q=node/28763



Traduit par adrar.info













