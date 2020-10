Les dossiers de la dÃ©cennie : lâ€™enquÃªte est assez avancÃ©e

Sahara Médias - Une source judiciaire a révélé à Sahara Medias que l’enquête menée par la police chargée des crimes économiques et financiers, que les dossiers de la décennie sont arrivés à un stade avancé.



Notre source ajoute que les enquêtes, arrivées à un stade avancé, se poursuivent et qu’aucun dossier n’a été écarté. Elle n’a pas précisé la date à laquelle ces dossiers seront transmis au parquet général.



Depuis août dernier le pôle pour la lutte contre les crimes économiques a ouvert des enquêtes sur certains dossiers de la décennie du pouvoir de l’ancien président Mohamed O. Abdel Aziz.



Parmi ces dossiers la vente de biens immobiliers de l’état à Nouakchott et à Nouadhibou, la société chinoise de pêche, la gestion de la fondation de la SNIM, des marchés dans le domaine de l’électricité, la liquidation de la SONIMEX et le marché pour la construction du quai des conteneurs au port autonome de Nouakchott.













