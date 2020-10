Mauritanie : Les entreprises nationales vont exÃ©cuter les travaux publics (UNPM)

Al-akhbar - Les travaux publics seront exécutés par des sociétés mauritaniennes, dans les années à venir, a déclaré le président de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien (UNPM), Mohamed Zeine Abidine Ould Cheikh Ahmed.



Le président de l’UNPM salue le fait que le président Mohamed Ould Ghazouani "opte pour la préférence nationale" dans l’exécution des travaux publics comme le réclamait l’union, « ce qui aura des conséquences positives sur la main d’œuvre locale et permettra aux entreprises nationales de renforcer leurs capacités et de fournir un travail de qualité ».



Mohamed Zeine Abidine Ould Cheikh Ahmed s’exprimait lors d’une conférence de presse organisée, le vendredi 23 octobre à Nouakchott, en marge de la deuxième session ordinaire de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien.