AMI - « Mon département s’attelle actuellement, en concertation avec les acteurs et les experts dans le domaine, à la finalisation d’un ambitieux programme destiné à relever la qualité de l’enseignement et à renforcer les compétences des enseignants et des formateurs », a déclaré samedi à Aïoun, Hodh El Gharbi, le ministre de l’Education nationale, de la Formation technique et de la Réforme, M. Mohamed Melaïnine Ould Eyih.



M. Eyih, qui s’exprimait, à Aïoun, devant les participants à un atelier de formation des inspecteurs du fondamental, a rappelé les ambitions de son département au sujet de la réforme et exhorté les inspecteurs à jouer leur partition dans ce domaine.



Il a ensuite détaillé les étapes déjà franchies pour la mise en œuvre de la feuille route de la réforme de l'enseignement, lancée, tout dernièrement, avec la révision du programme des premières années du fondamental.



« Nous avons décidé de partager les conclusions avec les inspecteurs qui sont les premiers responsables de la supervision sur le terrain ».



Au sujet de l’objectif de la rencontre, le ministre a précisé que l’atelier s’inscrit dans le cadre des formations organisées à Nouakchott, Kaédi, Aïoun et à Akjoujt dans le but de réunir tous les inspecteurs pour leur expliquer les missions qu’ils doivent assumer dans le cadre de la réforme de l'éducation, et recueillir leurs avis et propositions dans le domaine.



« Je suis venu visiter l’ENI d’Aïoun , m’enquérir de son fonctionnement, et me concerter avec l'administration et le personnel au sujet de l’état de l’exécution du programme d’action durant l’année scolaire en cours, et des grandes lignes de celui de l’année prochaine. Mon séjour dans la wilaya sera l’occasion d’inciter ses habitants à profiter des efforts du gouvernement dans le domaine de la formation professionnelle, afin de permettre aux jeunes d’accéder au marché de l’emploi ».













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité