Les orpailleurs ont vendu 5 tonnes dâ€™or en 8 mois

Sahara Médias - Le ministre mauritanien du pétrole, de l’énergie et des mines, Abdessalam O. Mohamed Saleh a révélé que les ventes des orpailleurs au cours des 8 dernières années ont atteint 5 tonnes.



Le ministre s’exprimait lors d’un point de presse avec le directeur de la société « Maaden Mauritanie », Hamoud O. M’Hamed à la clôture des rencontres participatives sur l’activité minière artisanale et semi industrielle organisées jeudi et vendredi à Nouakchott.



Le ministre a cependant reconnu qu’il n’existe pas de chiffres précis à propos de la production de l’orpaillage, quand bien même des dispositions sont en cours pour les déterminer avec précision.



Ould Mohamed Saleh a dit que la production des orpailleurs représente le tiers de la production des grandes sociétés opérant dans le domaine comme Tasiast. Le ministre a ajouté que les recettes inhérentes à la prospection et sa valeur ajoutée a atteint en 2019 74 milliards d’ouguiyas.



Des dizaines de milliers de mauritaniens travaillent dans l’orpaillage en utilisant des moyens archaïques dans le Sahara, répartis entre des sites en Inchiri et au Tiris Zemour.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité