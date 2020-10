Brahim Mamadou Korera publie son premier roman

Cridem Culture - Brahim Mamadou Korera est né en République Démocratique du Congo le 15 décembre 1992.



Commençant l'école fondamentale en Mauritanie dans son village natal Sabouciré un village qui se situe en 45 mn de selibaby et 07 km de Ghabou. Il est détenteur de deux baccalauréats et diplômé de la sociologie à l'université de Nouakchott puis sortant de l'École Normale Supérieure.



Actuellement professeur de français de l'enseignement secondaire dans la ville de Tijikja, une ville située au centre de la Mauritanie. Il vient de publier son premier roman chez Edition Saint-Honoré à Paris France.



Les faces Cachées des Terroristes Islamistes dépeint l'histoire atypique de deux frères Moussa et Fousseine ainsi que leur sœur Manānté et leurs deux cousines germaines, Jemilla et Ramatoullah qui ont décidé d'aller poursuivre leurs études supérieures en France.



Trés tôt, la jeune Manānté tombe éperdument amoureuse d'un jeune pakistanais du nom Abdoullah Abdoullah. Celui-ci n'était rien qu'un nébuleux terroriste déguisé par la méthode ( Takhiya). Il a vite endoctriné Manănte ainsi que ses deux freres qui finiront tous dans le djihad. De l'autre côté, leur cousine Jemilla se lance dans les élections présidentielles en MaurItanie. Elle sera d'ailleurs la victime de son cousin terroriste Fouseinou qui est devenu Aboubakr Moslim. Moussa lui sera repenti et deviendra un membre actif de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme dans le monde.



Ce roman contient 213 pages divisé en 10 chapitres. Les thèmes abordés dans ce roman sont nombreux : Mariage forcé, Débat entre un intellectuel novateur et un illustré conservateur, la potitique et le terrorisme et l'extrémisme. En un mot celui où celle qui veut comprendre les méthodes utilisées par les terroristes pour enrôler les gens au djihad, veuillez lire ce roman.



Tel: 46436335



brahimkorera6@gmail.com