FC Nouadhibou est champion de Mauritanie 2019-2020

Rimsport - Le FC Nouadhibou a décroché ,vendredi 23 octobre 2020, son huitième titre de champion de Mauritanie, le troisième consécutif (2018, 2019, 2020).



A une journée de la fin, les Orange sont sacrés à la faveur de la défaite des Galactiques. Grâce à Cheikh Ahmed Tidjani Gaye(77’), Medine AC Trarza a mis fin à tout suspens.



Sans même affronter l’ASAC Concorde, les Orange avec quatre points d’avance et ne pouvant plus être rejoints par leur concurent direct savourent leur titre.



Cerise sur le gâteau, le FC Nouadhibou devient le club le plus titré de Mauritanie.













