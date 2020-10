Un proche de lâ€™ancien prÃ©sident Aziz convoquÃ© par la police chargÃ© des crimes Ã©conomiques

Sahara Médias - La police chargée des crimes économiques et financiers a convoqué samedi Feïl O. Lahah, un proche de l’ancien président Mohamed O. Abdel Aziz, dans le cadre de l’enquête préliminaire en cours à propos d’éventuelles opérations de corruption et de blanchiment d’argent.



Selon des sources proches de l’enquête, la convocation a été adressée à Feïl O. Lahah considéré comme l’une des vitrines financières de l’ancien président.