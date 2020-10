PrÃ©paratif Qualif â€“ CAN U17: La Mauritanie prend l'eau face au Mali

AFU - Les Mourabitounes U17 de la Mauritanie ont essuyé un cinglant revers ce samedi après-midi face à leurs homologues des Aigles U17 du Mali en amical, dans un match comptant pour les préparatifs du tournoi qualificatif à la CAN U17 de la zone UFOA A.



Venue au Mali le jeudi 22 octobre dernier afin de mieux s'armer pour faire face au tournoi qualificatif de la CAN U17 de l’UFOA A, l’équipe U17 de la Mauritanie a livré le premier de ses quatre matchs amicaux face à la sélection malienne. Au terme de la rencontre très bien maîtrisée par les locaux, les mauritaniens s’en sortent avec une déculottée de 6-0.



Le prochain match est prévu pour le mardi 27 octobre prochain contre l’Etoile Mandé, un club de l'élite malienne de football. Le match va se jouer au centre d'entrainement Hamadouara.



Pour rappel, le tournoi de la zone UFOA A va se jouer en Sierra Leone du 27 novembre au 6 décembre 2020, tandis que la CAN U17 va se tenir au Maroc en 2021.



Mardi 27 octobre 2020



Etoile Mandé vs Mauritanie (16h00)



Lieu : Centre d’entraînement Hamadaoura



Par Rédaction AFU













