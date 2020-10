La Mauritanie salue la signature de lâ€™accord de cessezâ€“le-feu par les frÃ¨res libyens

AMI - La République Islamique de Mauritanie salue l’accord de cessez-le-feu, signé vendredi à Genève, entre les parties au conflit en Libye.



Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritanien de l’Extérieur a félicité, les frères libyens pour cet accord, qui dénote de leur volonté de parvenir à une solution politique permanente et susceptible de mettre fin, de manière définitive, à la souffrance de ce peuple libyen frère.



Dans un communiqué parvenu à l’AMI, le ministère exprime ses souhaits de voir cet accord contribuer au renforcement de la paix et de la sécurité dans la région du Sahel et dans le bassin méditerranéen occidental.



Voici une traduction non officielle du communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritanien de l’Extérieur :



« La République Islamique de Mauritanie a appris avec grande satisfaction la nouvelle de la signature, vendredi à Genève, d’un l’accord de cessez-le-feu entre les partie au conflit en Libye.



La République Islamique de Mauritanie félicite les parties libyennes et les Nations Unies pour cet accord, et salue toutes les initiatives arabes, africaines et internationales qui ont toujours œuvré pour la réconciliation nationale libyenne.



Elle apprécie, également, la volonté et la détermination des frères libyens à parvenir à une solution politique permanente et susceptible de mettre fin à la souffrance de ce peuple libyen frère, solution qui contribue au renforcement de la paix et de la sécurité dans la région du Sahel et dans le bassin méditerranéen occidental ».











