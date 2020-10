Paris appelle Ã  faire Â«cesserÂ» les appels au boycott provenant d'une Â«minoritÃ© radicaleÂ»

Le Figaro - Les propos d'Emmanuel Macron sur l'islam ont suscité critiques, manifestations et appels au boycott des produits français dans le monde musulman.



La France a appelé ce dimanche 25 octobre les gouvernements des pays concernés à faire «cesser» les appels au boycott de produits français et à manifester, provenant d'une «minorité radicale», leur demandant aussi d'«assurer la sécurité» des Français vivant sur leur sol.



«Les appels au boycott sont sans aucun objet et doivent cesser immédiatement, de même que toutes les attaques dirigées contre notre pays, instrumentalisées par une minorité radicale», a déclaré le ministère des Affaire étrangères dans un communiqué.



De récents propos du président Emmanuel Macron sur l'islam ont suscité critiques, manifestations et appels au boycott des produits français dans le monde musulman.



