Covid-19. Lâ€™Espagne proclame lâ€™Ã©tat dâ€™urgence, couvre-feu pour tout le pays

Ouest-France - Le gouvernement espagnol a proclamé, dimanche 25 octobre, l’état d’urgence sanitaire jusqu’à mai 2021 et un couvre-feu nocturne pour tout le pays, sauf les îles Canaries.



Le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sanchez a annoncé, dimanche 25 octobre 2020, l’instauration d’un état d’urgence sanitaire pour une durée de six mois sur tout le territoire. Il s’accompagnera d’un couvre-feu dans tout le pays à l’exception des îles Canaries, afin de tenter de briser la deuxième vague de Covid-19.



« La situation que nous traversons est extrême », a déclaré Pedro Sanchez dans une allocution télévisée à l’issue d’un Conseil des ministres extraordinaire, alors que l’Espagne a franchi cette semaine le cap du million de cas de Covid-19 et est confrontée à une recrudescence en apparence incontrôlable de la pandémie.



Jusqu’à début mai



Dans ce contexte, « l’état d’alerte » (équivalent de l’état d’urgence sanitaire) constitue « la mesure la plus efficace pour infléchir la courbe des contagions », a-t-il poursuivi.



Il a confirmé que l’état d’alerte aurait initialement une durée de 15 jours, comme le prévoit la Constitution, et qu’il demanderait ensuite aux Cortes (chambre des députés) « de le prolonger jusqu’à début mai », mentionnant la date du 9 mai, soit pour six mois.



Concernant le couvre-feu, le chef du gouvernement espagnol a indiqué qu’il durerait en principe de 23 h à 06 h, avec la possibilité pour les régions d’avancer ou de retarder d’une heure son début, en fonction des caractéristiques locales.



Ouest-France avec Agences













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité