Coronavirus en Mauritanie : 7 guÃ©risons et un nouveau cas de contamination

AMI - Le ministère de la santé a annoncé, dimanche soir, s'agissant de la pandémie du coronavirus, que 7 guérisons et un seul cas de contamination ont été enregistrés dans le pays au cours des dernières 24 heures.



Le ministère précise, dans son point de presse quotidien sur la situation épidémiologique de la pandémie, que ses services ont abouti à ce résultat après avoir effectué 79 tests dont 14 de suivi.



Avec ces résultats, le nombre total des contaminations enregistrées s'élève désormais à 7664 dont 7385 guérisons et 163 décès. Le nouveau cas de contamination enregistré se trouve à Toujounine.