Une délégation du croissant rouge émirati évalue l’avancement des travaux des projets financés en Mauritanie

Sahara Médias - Une délégation du croissant rouge émirati a évalué l’avancement des travaux dans certains projets de développement financés en Mauritanie dans les domaines de santé, de l’éducation et d’institutions publiques.



Selon le chef de la délégation, Salem SoueÏdy, le but de cette visite est d’évaluer l’avancement des travaux sur les chantiers des projets financés par les Emirats arabes Unis, de les accélérer, mais aussi identifier les besoins dans d’autres domaines en rencontrant les parties concernées.



La délégation émiratie a visité des réalisations déjà achevées mais aussi d’autres prévues prochainement, destinés à contribuer au bienêtre des populations mauritaniennes selon le chef de la délégation émiratie.



Les efforts de l’institution émiratie, selon le chef de la mission, sont axés essentiellement sur les domaines de la santé, l’éducation, l’eau, l’environnement et les autres secteurs prioritaires pour la population dans les régions les plus pauvres et les plus nécessiteuses.



Il Y a quelques jours la délégation émiratie a assisté à l’inauguration du pavillon « mère et enfant » construit à l’hôpital Cheikh Zayed à Nouakchott qui porte le nom de Cheikha Fatimetou M’Barek, l’épouse du défunt Cheikh Zayed Ben Soultan Al Nahyane.



Elle a également assisté à la remise d’une unité d’habitation réalisée par l’organisation « Dons des Emirats », une clinique, un puits artésien et une salle d’enseignement des métiers destinés à des familles victimes de cécité dans la localité de « Daly Koumba », commune de Koumbi Saleh, moughata de Timbédra.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité