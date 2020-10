Le philosophe et Ã©crivain Moussa Ould Ebnou appelle au boycott des produits franÃ§ais

RMI-Info - Le philosophe et écrivain mauritanien Moussa Ould Ebnou a appelé au boycott des produits commerciaux français en guise de réaction au discours d’Emmanuel Macron sur les caricatures du prophète Mohammad (Psl).



Il a écrit « notre prophète est une ligne rouge et boycott à la culture française ».



Sur sa page Facebook, il affirme suspendre toute activité intellectuelle en français et exhorte les élites musulmanes d’arrêter d’acheter les livres et documents français jusqu’à la fin de l’acharnement contre l’Islam en France.



