Alakhbar - Le commissaire Abdou Moussa a été suspendu au travail après un différend l'opposant au Hakem de Riyadh dans la wilaya de Nouakchott Sud.



Le différend est relatif aux camions transportant du gravat ou du sable vers la capitale Nouakchott, selon une source d’Alakhbar qui ne donne pas plus de précisions.













