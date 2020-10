Les ministres de l'Environnement et de l'Habitat visitent le parc d'Aouleigat

AMI - Les ministres de l'environnement et du développement durable, Mme Mariem Bekaye et de l'habitat, de l'Urbanisme et de l'aménagement du territoire, Mme Khadijetou Cheikh Bouka, ont visité, samedi, le parc d'Aouleigat où elles ont pris connaissance de l'avancement des travaux en cours de réalisation par l'établissement d'exécution des travaux du parc grâce à l'utilisation de matériaux locaux.



Les deux ministres ont écouté des explications présentées par le directeur général de l'établissement , M. Mohamed Lemine Ould Khattry , sur les différents aspects de ces travaux qui portent, entre autres, sur la mise en place d'une clôture en barbelé avec une base en béton, en plus d'édifices touristiques.



Les deux ministres ont aussi visité les zones d'hébergement des animaux sauvages où elles ont écouté des explications présentées par M. Sid'Ahmed Ould Baba, directeur général du parc d'Aouleigat sur la nature de ces animaux et les caractéristiques des zones les abritant.



Les ministres ont en outre visité la pépinière du parc dont la capacité de production est de 150 000 plants en plus de l'unité consacrée à la culture fourragère destinée à l'alimentation des animaux du parc.



Avant leur départ du parc, les deux ministres ont tenu une réunion avec l'équipe du parc consacrée à l'examen des moyens susceptibles d'aider à l'amélioration du rendement de ce site touristique et environnemental et de résoudre les problèmes auxquels il fait face.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité