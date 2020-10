Mauritanie: la radio Kobeni suspend ses programmes en français

Senalioune - En Mauritanie, la Radio privée Kobeni a annoncé la suspension de la diffusion des programmes d’information et des documents en langue française, les supprimant définitivement de sa procédure de programmation, en plus de boycotter toutes les activités organisées en langue française et de ne pas en diffuser d’extraits audio.



Selon un communiqué signé par le directeur général de la Radio, Lobatt Ould Aytah, cette décision vient en signe de protestation contre la position française sur la question des caricatures offensives et les déclarations du président français Emmanuel Macron blessant les sentiments des musulmans.



Emmanuel Macron avait affirmé mercredi soir que la France ne renoncerait pas “aux caricatures”, y compris celles du prophète Mahomet, qui ont valu à l’enseignant d’être assassiné.



Il y a deux semaines, il avait évoqué un “séparatisme islamiste” et la nécessité de “structurer l’Islam” en France, alors que l’exécutif présentait un futur projet de loi sur le projet.



Le communiqué de la radio Kobeni indique que les programmes français et le matériel d’information ont été supprimés de la grille et seront remplacés par des programmes qui discutent du même contenu en arabe et dans les langues nationales.



Par Moustapha Sidiya









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité